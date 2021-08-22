9.9 ملايين إنجاز طرق في مدينة محمد بن زايد لتحسين الحركة المرورية

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، أعمال طرق متفرقة في مدينة محمد بن زايد السكنية، بتكلفة مالية بلغت 9,799,751 درهماً.

وهدفت الأعمال إلى توفير مداخل ومواقف سيارات وطرق خدمة للسكان في أماكن متفرقة في البر الرئيسي، وتحسين الحركة المرورية، وإسعاد أفراد المجتمع من سكان ومرتادي المنطقة، وتعزيز معايير جودة الحياة، وكذلك استغلال المساحات الرملية وتركيب بلاط تجميلي لتحسين المظهر العام، بما يواكب التطور والنمو العمراني الذي تشهده أبوظبي، والحفاظ على البيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها.

وتضمنت الأعمال تمهيد وتنفيذ 15 مدخلاً للقطع السكنية في البر الرئيسي، وإنشاء 41 موقف سيارات للقطع السكنية، وفرش أسفلت بمساحة 6,825 متراً مربعاً، وكذلك تركيب 15 عمود إنارة في أماكن متفرقة بمناطق الأعمال، وتركيب 85 لوحة إرشادية، بالإضافة إلى تنفيذ 140 متراً طولياً من أعمال شبكة تصريف مياه الأمطار، وتنفيذ 830 متراً مربعاً من أعمال تخطيط الطرق بالطلاء الفسفوري، شملت تخطيط أرضيات مناطق مواقف السيارات، والمداخل والمخارج المؤدية إلى القطع السكنية، وأماكن عبور المشاة.

جدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي تعمل على تنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات ومتطلبات سكان ومرتادي كافة المناطق في أبوظبي، وفقاً لأعلى مواصفات الجودة العالمية، بهدف الارتقاء بمعايير جودة الحياة، وزيادة رضا وسعادة أفراد المجتمع.

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