3.332 خدمة قدمتها «وحدة إصلاح الهياكل» بمواصلات الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مواصلات الإمارات عن قيام فرق العمل في وحدة إصلاح الهياكل التابعة لها بتنفيذ 3.332 عملية إصلاح خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك لصالح 103 متعاملين منهم 43 شركة تأمين و60 متعاملاً من ملاك المركبات والأساطيل.

وتفصيلاً؛ أشاد المهندس خالد عثمان مدير وحدة إصلاح الهياكل بالنتائج المحققة، حيث شهدت أعمالها نمواً خلال النصف الأول بمقدار 7% مقارنة بنتائج أعمال النصف الأول من العام الماضي 2020، والذي أنجزت فيه 3.099 عملية إصلاح، الأمر الذي يؤكد نجاحها في كسب ثقة المتعاملين بجودة الخدمات المقدمة لديها لا سيما مع الحفاظ على أسعارها التنافسية وفعالية الحلول الخدمية التي طرحتها كخدمة «من الباب إلى الباب»، التي تختصر الوقت والمجهود لمتعاملي الوحدة من خلال استلام المستندات المطلوبة منهم، ومن ثم إجراء كل العمليات المطلوبة لنيل الموافقات المطلوبة من شركات التأمين بالنيابة عنهم، وإجراء عمليات إصلاح المركبة اللازمة، وصولاً إلى توصيل المركبة بعد إنهاء عمليات الصيانة اللازمة للمتعامل بموقعه.

وبيّن مدير الوحدة أن عمليات إصلاح المركبات المنفذة تنقسم إلى 1.337 عملية إصلاح لمركبات واردة عن طريق شركات التأمين المتعاقدة مع الوحدة، فيما نفذت 1.995 عملية إصلاح لصالح ملاك المركبات من بقية فئات المتعاملين، لافتاً إلى إلى نجاح الوحدة في تجديد عقدٍ واحدٍ خلال النصف الأول.

وأكّد عثمان حرص الوحدة على معايير الجودة والاحترافية في تأدية الخدمات، منوّهاً بنيلها شهادات اعتماد ومطابقة عدة من جهات محلية ودولية لأجهزة إصلاح القاعدة (الشاسيه) للمركبات الخفيفة والثقيلة على حدٍّ سواء، كما تتمتع بطاقة استيعابية تبلغ 40 إلى 60 مركبة يومياً، حيث تقدم خدماتها من خلال 125 فنياً مؤهلاً، يعملون في 7 ورش منتشرة في إمارات دبي (في منطقتي القصيص وورسان) وأبوظبي والشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة، والفجيرة، وتتضمن تلك الورش ما مجموعه 112 حارة صيانة، وتشمل خدماتها أعمال السمكرة والصبغ والتلميع وإصلاح القاعدة (الشاسيه)، إضافة إلى أعمال اللحام للمركبات الخفيفة والثقيلة والآليات والدراجات على اختلافها.

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