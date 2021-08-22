فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر العربي التاسع لعلوم الوراثة البشرية

المصدر: دبي – البيان

أعلن المركز العربي للدراسات الجينية أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، عن فتح باب التسجيل للمؤتمر العربي التاسع لعلوم الوراثة البشرية، والمقرر انعقاده افتراضياً خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2021، وذلك من خلال الموقع الرسمي للمركز العربي، حيث سيكون التسجيل مجاناً.

وصرح الدكتور محمود طالب آل علي مدير المركز العربي للدراسات الجينية ورئيس المؤتمر أن المؤتمر في نسخته التاسعة سيناقش موضوع علم الجينوم في العالم العربي، وذلك من خلال 4 محاور رئيسية وهي: آخر التطورات في مجال الأمراض النادرة، البيانات الجينومية العربية الضخمة، جينوميات العدوى والمناعة، علم الجينوم والمجتمع.

وذلك من خلال محاضرات مقدمة من قبل باحثين متخصصين، كما يضم المؤتمر نخبة من أهم الباحثين والعلماء المتخصصين من جميع أنحاء العالم أبرزهم د. خالد فخرو دكتور علم الوراثة البشرية، والأستاذ الدكتور ايفان ايلشير- جامعة واشنطن- الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف: لأول مرة منذ بداية سلسلة المؤتمرات ننظم مؤتمراً افتراضياً بالكامل تماشياً مع سياسة الدولة، للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19»، كما يتيح تنظيم المؤتمر افتراضياً للمتخصصين من خارج الإمارات فرصة المشاركة في هذا الحدث المهم دون أي عوائق، حيث إن التواصل مع المشاركين في المؤتمر على رأس أولوياتنا، ولقد بذلنا قصارى جهدنا لضمان بقاء جودة الاتصال كما هي في المؤتمر حضورياً.

ومن جانبه أشاد عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي للجائزة بنجاح النسخ السابقة من المؤتمر، حيث يعتبر المؤتمر منصة لجميع المتخصصين في مجال الوراثة البشرية من جميع أنحاء العالم لاستعراض وتبادل كل ماهو جديد في هذا المجال، ويتيح التعاون البناء بين العلماء، ما يساعد على الارتقاء بالبحث العلمي في العالم بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص.

كما توجه بخالص الشكر إلى هيئة الصحة بدبي، وجمعية الإمارات الطبية، ووزارة الصحة لدعمهم للمؤتمر.

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