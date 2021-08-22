محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسبانيا يثمن خلاله جهود الإمارات في تسهيل إجلاء رعايا بلاده من أفغانستان

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ليلة أمس اتصالاً هاتفياً من معالي بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا الصديقة.. قدم خلاله بالغ شكره و تقديره للجهود الإنسانية التي بذلتها دولة الإمارات في تسهيل عمليات إجلاء المواطنين الإسبان من أفغانستان إضافة إلى إجلاء الدبلوماسيين ورعايا العديد من الدول الصديقة.

كما تطرق سموه ورئيس الحكومة الإسبانية خلال الاتصال إلى التطورات الإقليمية وعددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز