"صحة" توفر جهازاً ذكياً للتعرف على نسب المعادن في الجسم

المصدر: وام

وفرت الخدمات العلاجية الخارجية ــ إحدى منشآت شركة "صحة" ــ جهازا ذكيا يسمى "الأوليجو تشيك" وذلك في عيادات التغذية لاستخدامه في الكشف عن نسب المعادن والفيتامينات في الجسم في زمن قياسي ودقة عالية من خلال مسحة سريعة على اليد.

وقالت هدى النعيمي أخصائية التغذية في مركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل التابع للخدمات العلاجية الخارجية: "نسعى في شركة "صحة" لتوفير خدمات صحية عالية الجودة باستخدام أحدث التقنيات إذ يمَّكِن جهاز "الأوليجو تشيك" أخصائيي التغذية من تحديد نسب المعادن والفيتامينات في الجسم بشكل سريع ووضع نظام غذائي مناسب لكل فرد حسب حالته الصحية والمشاكل التي يواجهها ليمكنهم من تحقيق نتائج أفضل".

ومن جانبها قالت فاطمة الكندي أخصائية التغذية في مركز بني ياس للرعاية الصحية التابع للخدمات العلاجية الخارجية زودت عيادات التغذية بجهاز ذكي جهاز "الأوليجو تشيك" سهل الاستخدام ويعطي النتائج في لحظات ودقة متناهية بحيث يتعرف أخصائي التغذية من خلال النتائج التي يقدمها الجهاز الذكي على نسب المعادن في الجسم ويحدد مكّمَن الخلل مما يساعد أخصائي التغذية في وضع خطة علاجية لتصحيح الخلل في الجسم من خلال السلوكيات الغذائية.

وأضافت أن عيادات التغذية مزودة كذلك بجهاز تحليل كتلة الجسم الذي يقيس نسبة العضلات والدهون وكثافة العظام وكلها أمور تساعد أخصائي التغذية على وضع خطة التغذية العلاجية المناسبة.

وتوفر شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" عيادات التغذية في العديد من المراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية مثل مركز المشرف التخصصي للأطفال والزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل ومدينة محمد بن زايد والبطين والمقطع، والباهية ومدينة خليفة وبني ياس والفلاح والسمحة في أبوظبي أما بالنسبة لمنطقة العين فتتوفر عيادات التغذية في مراكز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل والهيلي والجاهلي ونعمة والطوية التخصصي للأطفال والمويجعي ومزيد واليحر والهير وسويحان في حين توفر جهاز فحص "الأليجو تشيك" الذكي في مراكز مدينة خليفة والبطين والزعفرانه للتشخيص والفحص الشامل والمقطع وبني ياس والباهية والفلاح في أبوظبي ومراكز هيلي ونعمة ومركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل في العين بالإضافة لتوفيره ضمن خدمات الرعاية المنزلية.

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