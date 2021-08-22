دعوة إلى تعزيز المشاركة في جائزة الإمارات للطاقة حتى إغلاق باب الترشح في 31 أغسطس

المصدر: البيان

دعا المجلس الأعلى للطاقة بدبي جميع الأفراد والمؤسسات في الإمارات والمنطقة إلى تعزيز المشاركة في مختلف فئات جائزة الإمارات للطاقة www.emiratesenergyaward.com خلال شهر أغسطس الحالي الذي سيشهد ختامه (31 أغسطس 2021) إقفال باب الترشح للدورة الرابعة للجائزة. وتستقطب الدورة الرابعة من جائزة الإمارات للطاقة، التي تقام تحـت رعــاية كريـمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وبالتزامن مع الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، مُشاركات مميزة في معظم فئاتها من دولة الامارات والمنطقة. فحتى الآن استلمت جائزة الإمارات للطاقة أكثر من 140 طلب مشاركة من 14 دولة وهي: المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، تركيا، جمهورية مصر العربية، فلسطين، المغرب، الكويت، سلطنة عمان، اليابان، ليسوتو، فنلندا، كندا، إيران.

وتعقد الجائزة هذه الدورة تحت شعار «تعزيز الابتكار لطاقة مستدامة»، حيث تسعى إلى تعزيز دور دبي في مجال الطاقة، وتحويلها مركزاً عالمياً للطاقة المتجددة والنظيفة وابتكار تكنولوجيا الطاقة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، ورئيس جائزة الإمارات للطاقة: "تنسجم جائزة الإمارات للطاقة مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وذلك من خلال حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة والنظيفة وتقنيات ترشيد استهلاك الطاقة في كافة القطاعات داخل الدولة. وندعو كل المهتمين والمتخصصين في مجال الطاقة إلى المشاركة في الدورة الرابعة من جائزة الإمارات للطاقة للمساهمة في إحداث أثر ملموس في مشهد الطاقة الوطني والإقليمي والعالمي من خلال إبراز ابتكاراتهم وأحدث التوجهات في تكنولوجيا الطاقة وكفاءة الطاقة، وتعزيز الاستدامة في هذا القطاع".

وأضاف معاليه: "نتطلع إلى مُشاركات متميزة في الجائزة لتبادل الخبرات وتعزيز الحلول التي من شأنها أن تضمن مستقبلاً مستداماً عبر الحفاظ على الموارد الطبيعية من الهدر خاصة في ظل المتغيرات الحالية والتي تحتّم علينا بذل جهد مضاعف لضمان إمدادات الطاقة بشكل مستدام من أجل مستقبل الأجيال القادمة".

وكان المجلس الأعلى للطاقة بدبي قد أعلن عن تمديد فتح باب المشاركة في الدورة الرابعة من جائزة الإمارات للطاقة حتى 31 أغسطس 2021، وذلك في خطوة تعكس حرص المجلس على استقطاب المزيد من المشاركات المتميزة وإثراء الجائزة من خلال تقديم تجارب رائدة ومبتكرة في مجالات تعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والنظيفة.

ومن جانبه، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة: "تفتح جائزة الإمارات للطاقة أبواب التميز للمهتمين بالتوصل إلى نموذج جديد للطاقة وفق أعلى معايير الاستدامة في العالم، حيث توفر الجائزة فرصة كبيرة لإبراز الابتكارات وأحدث الحلول في مجال الطاقة أمام نخبة من الخبراء والمتخصصين في العالم، ما يزيد من إمكانية تحويل تلك الأفكار والابتكارات إلى مشروعات على أرض الواقع".

وترتكز الأهداف الأساسية لتقديم الطلبات للجائزة على الإبداع والابتكار، وكفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة مقارنةً بباقي الموارد، والتأثير الاقتصادي، والاجتماعي والبيئي.

ويمكن للراغبين في المشاركة زيارة الموقع الالكترونيwww.emiratesenergyaward.com ، لاستيفاء كافة متطلبات التسجيل وتقديم طلباتهم.

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