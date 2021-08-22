شرطة أبوظبي تطلق خدمة التصريح الإلكتروني لاستخدام الطريق للدراجين الهواة

المصدر: البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي "خدمة التصريح الإلكتروني لاستخدام الطريق للدراجين الهواة " بالتعاون مع مركز النقل المتكامل ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للدراجات الهوائية وذلك ضمن جهود القيادة العامة المستمرة للحفاظ على سلامة جميع مرتادي الطريق وفق الإجراءات واللوائح المنظمة، موضحة أن التقديم للتصريح متوفر عبر موقع شرطة أبوظبي الإلكتروني بمدة لا تقل عن 48 ساعة من مزاولة التصريح.

وذكرت أنه يتم بموجب الخدمة تقديم تصاريح لمجموعات الدراجين الذين يمارسون رياضة الدراجات الهوائية التي تتطلب السير لمسافات طويلة على الطرق التي تزيد فيها السرعة عن 80 كم/ساعة في الأوقات المراد ممارسة الرياضة فيها.

وأوضحت أنه يتم تقييم الطلبات من قبل مديرية المرور و الدوريات من حيث وقت التصريح و المسار المراد السير عليه و تهدف الخدمة إلى تنظيم عملية استخدام الدراجات الهوائية على طرقات إمارة أبوظبي وفق أعلى معايير الأمن و السلامة .

وأشارت إلى أنه وللحصول على التصريح يتوجب على “الدراجين"استيفاء الشروط المطلوبة كلبس الخوذة و وضع الإضاءات الأمامية و الخلفية للدراجة و توفير مركبة مرافقة لحماية مجموعة الدراجين على أن تكون المركبة مزودة بلواح و والالتزام بمتطلبات الأمن و السلامة. كإيقاف الدراجات الهوائية في الأماكن المخصصة لها بدون تأثير أو اعاقة للحركة السير.

ولفتت إلى أن حرصها على وضع اشتراطات تنظم طلعات أصحاب الدراجات الهوائية التي تسير على الطرق التي تزيد فيها السرعات عن 80كم /ساعة و مواصفات تحمي السائقين و مستخدمي الطرق الآخرين يأتي نظراً لاهتمام إمارة أبوظبي برياضة الدراجات الهوائية و قلة عدد المسارات المخصصة لرياضة الدراجات في الإمارة.

وحذرت من التهاون في إجراءات الأمن و السلامة بالدراجات الهوائية واستخداماتها التزاماً بتوجهات حكومة أبوظبي بجعل الإمارة إحدى الوجهات العالمية لممارسة هذه الرياضة لافتة إلى اهتمامها بالرقابة بما يعزز السلامة للدراجين ولمرتادي الطريق مؤكدة تواصل الجهود الهادفة إلى تطبيق أفضل الممارسات بما يسهم في جعل طرقنا أكثر سلامة ضمن أولوية جعل الطرق اكثر أمناً وتماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة بتطبيق افضل الممارسات في مجال السلامة المرورية.جدير بالذكر ان استخدام الدراجات الهوائية يتضمن ثلاثة أنواع الأول: وسيلة تنقل داخل المدن و تسير فيها الدراجات معظم الوقت على الأرصفة و بسرعات متدنية والثاني وسيلة للترفيه و التنزه و عادة ما تستخدم في المناطق السياحية و الحدائق العامة أو الأحياء السكنية و لا تزيد فيها سرعة الدراجة الهوائية عن 20 كم/ساعة. (مسارات الدراجات الهوائية داخل المدينة مخصصة لهذه الفئة من المستخدمين) والثالث للرياضة و قد انتشرت في الفترة الأخيرة مجموعات تمارس رياضة الدراجات الهوائية و التي تتطلب وجود مسافات لا تقل عن 50 كم و سرعات عالية تصل في بعض الأوقات إلى 60 كم/ساعة مما قد تشكل خطر على مستخدمي مسارات الدراجات الهوائية الآخرين، و تسير هذه المجموعات على الطرق الرئيسية.

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