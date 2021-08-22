خطة تنموية شاملة

المصدر: (دبي - مرفت عبد الحميد)

أكد أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 6 مشاريع جديدة ضمن خطة حتا التنموية ينعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات الحيوية في المنطقة.

وأوضح أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أولى المنطقة أهمية خاصة، حيث أخذت الخطة التنموية الشاملة بعين الاعتبار المستقبل الاقتصادي والاجتماعي على المدى القريب والبعيد، وبشكل متكامل، كما راعت المشاريع التي تم طرحها توفير فرص وظيفية متنوعة للشباب. وبيّن أن الهيئة تعمل بشكل متواصل على الوصول إلى المتعاملين في المنطقة وتلبية احتياجاتهم.

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