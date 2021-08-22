«إقامة دبي» تتسلم شهادة تصديق عن «دمج الهوية الرقمية لتوقيع العقود»

المصدر: دبي - البيان

حققت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إنجازاً غير مسبوق، وذلك بحصولها على شهادة تصديق من شركة «تجاري»عن نجاح مشروع دمج الهوية الرقمية لتوقيع العقود الإلكترونية، لتصبح بذلك أول جهة حكومية، تم دمجها مع الهوية الرقمية لتوقيع العقود الإلكترونية على منصة التوريد الإلكتروني المعتمدة لدى حكومة دبي الذكية.

وتسلم الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الشهادة من هاني مصبح نائب الرئيس للمبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحضور العميد الدكتور علي عجيف الزعابي مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية بالوكالة والمستشار القانوني لإقامة دبي، وخالد عبدالكريم البلوكي نائب مساعد المدير للموارد المالية والخدمات، والمقدم سعيد المري مدير إدارة العقود والمشتريات، والنقيب الدكتور ريم عبدالعزيز نائب مدير إدارة العقود والمشتريات، وأميرة عبدالكريم رئيسة قسم العقود.

إنجاز

وقال الفريق محمد أحمد المري: سعداء بهذا الإنجاز الذي يأتي إضافة جديدة إلى رصيد الإنجازات، التي حصدتها الإدارة العامة نتيجة الجهود المتواصلة في سبيل الارتقاء بما تقدمه من خدمات تعزز من جودة الحياة وتحقق السعادة لأفراد المجتمع، مؤكداً أن الربط مع الهوية الرقمية سيسهم في اعتماد وتوثيق العقود رقمياً وسهولة الوصول إلى الخدمات، التي تقدمها إقامة دبي بشكل آمن وسلس.

وأشار الفريق المري إلى أن إقامة دبي تحرص أن تكون في مقدمة الدوائر الحكومية في تبني أحدث الحلول الذكية في إجراءاتها وعملياتها، وذلك في إطار تعزيز منظومة التحول الرقمي، الذي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمن مساعيها لتحقيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية 2021، من خلال عمليات الربط بين مختلف الجهات والقطاعات.

جهود

قال العميد الدكتور علي عجيف الزعابي مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية بالوكالة والمستشار القانوني لإقامة دبي: إن الإدارة تواصل جهودها في الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال تطوير قنوات تقديم الخدمة وزيادة كفاءة الإجراءات التي أسهمت بشكل فعال في تسهيل العمليات الشرائية والإجراءات المالية للموردين.

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