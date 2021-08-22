قائد عام شرطة دبي يطلع على إنجازات «مركز المرقبات»

المصدر: دبي - البيان

اطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على إنجازات وإحصاءات مركز شرطة المرقبات، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد بن سليمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة، والعقيد عيسى أحمد سالم، نائب مدير مركز شرطة المرقبات، والعقيد الدكتور تميم محمد محسن الحاج، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، وعدد من الضباط.

مؤشرات استراتيجية

واستمع معالي الفريق المري إلى شرحٍ حول المؤشرات الاستراتيجية للمركز، والذي حقق نسبة 100% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص العام الماضي، وبلغت نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقتين و10 ثوان في حين كان المستهدف 3 دقائق، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة خمس دقائق و12 ثانية، في حين كان المستهدف 30 دقيقة، كما بلغ معدل وفيات حوادث السير صفر لكل 100 ألف من السكان.

وأشاد بجهود شعبة الشيكات في المركز التي قامت بتسوية ودية لبلاغات شيكات قيمتها حوالي 490 مليوناً خلال العام الماضي، مقارنة بتسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 432 مليوناً خلال الفترة ذاتها من العام 2019، وذلك من خلال ركن التسامح الذي تم إنشاؤه في العام 2019.

مبادرات

اطلع معالي الفريق عبدالله المري على المبادرات الإدارية التي نفذها المركز للموظفين في العام 2020، والتي أدت إلى ارتفاع السعادة الوظيفية بنسبة 97.2 % في حين كان المستهدف 96 %، ومن ضمن المبادرات سياسة الباب المفتوح، ومبادرة خميس السعادة، وصندوق السعادة الهادف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين الموظفين، وخطة السعادة التي تتضمن العديد من المبادرات الهادفة إلى إسعاد الموظفين.

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