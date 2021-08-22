تحيات خليفة ومحمد بن زايد إلى ملك الأردن ينقلها طحنون بن زايد

المصدر: العقبة - وام

استقبل الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وفداً برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

بحث الجانبان - خلال اللقاء - العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك بينهما خاصة في المجالات الاقتصادية وفرص تنويع المشاريع الاستثمارية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. ونقل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، إلى ملك الأردن، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهما له دوام الصحة والسعادة وللأردن وشعبه الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة. فيما حمّله ملك الأردن تحياته إلى سموهما وتمنياته بالصحة والعافية، ولدولة الإمارات دوام الرفعة والتطور والرخاء.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز