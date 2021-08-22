تشديد العقوبات سبيل تطويق حالات النصب والاحتيال

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد مستطلعو «البيان» عبر الموقع الإلكتروني وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن تطويق حالات النصب والاحتيال يحتاج إلى تشديد العقوبات.

وكشفت نتائج استطلاع الموقع الإلكتروني أن 64% من المستطلعين عبر «الموقع الإلكتروني» رأوا ضرورة تشديد العقوبات لتطويق حالات النصب والاحتيال، فيما أكد 36% من المستطلعين أن الأمر يحتاج إلى تكثيف حملات التوعية.

كما أوضح 59% من مستطلعي «البيان» عبر الموقع الإلكتروني أن تطويق حالات النصب والاحتيال يحتاج إلى تشديد العقوبات، فيما رأى 41% من المستطلعين أنه يحتاج إلى تكثيف حملات التوعية.

توعية

من جهتها، أوضحت شرطة دبي أنها تقوم باستمرار بالتوعية حول جرائم النصب والاحتيال بأنواعها خصوصاً بعد ظهور أنواع جديدة التي تعتبر بمثابة الفخ للكثيرين من قليلي الخبرة والراغبين في الثراء السريع والحصول على مزيد من الأموال بسهولة، مشيرة إلى أن القانون الإماراتي حازم في تغليظ العقوبات لهذا النوع من الجرائم.

ونوهت بأنها تقوم بالتوعية عبر القنوات المختلفة ومنها مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام وبلغات، إلا أن العديد من أفراد المجتمع لا يكترثون بالأمر، ولا يمتلكون الوعي والحذر الكافي لتجنب الحيل المختلفة.

ولفتت شرطة دبي إلى أنه أحياناً ما يمهد الضحايا الطريق أمام الجناة للاحتيال عبر الطمع في تحقيق الأموال بطريقة سهلة وسريعة، وبالتالي يبتلعون الطعم ويصدقون وعود الجناة بجني الأموال بسرعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز