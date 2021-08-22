المنصة المجتمعية الصيفية بـ« تنمية المجتمع» تختتم فعالياتها

المصدر: (دبي - البيان)

تنطلق اليوم فعاليات الأسبوع الخامس والأخير من المنصة المجتمعية الصيفية، التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع، في دورتها الثانية هذا العام، بعنوان «صيفنا متعافي»، من خلال محور التطوير المهني، الذي يستمر لــ 5 أيام، من الأحد إلى الخميس، بمجموعة من البرامج والورش والتدريبية لمختلف أفراد الأسرة، تكسبهم مهارات العرض والتقديم والخطابة.

يأتي المحور الأخير، محور التطوير المهني، تزامناً مع مواصلة تدريب المشاركين على برنامج التوسماسترز (مهارات العرض والتقديم)، وتعزيز وتطوير قدراتهم من العرض بثقة وبصورة فاعلة، والعمل على توظيف الصوت والجسد والمسرح، ومادة العرض، والتقييم وأسلوب الحوار، والذي يستهدف الأبناء من عمر 13 إلى 17 عاماً، بواقع 15 حلقة تعليمية، يجري تنفيذها كل أحد وثلاثاء وخميس، من الرابعة حتى السادسة عصراً، والذي انطلق 25 يوليو الماضي، ويستمر حتى 26 أغطس الجاري.

وقد اختتمت المنصة أسبوعها الرابع، ضمن محور الصحة والرياضة، بمشاركة 2442 فرداً من مختلف الفئات العمرية، الذي تعرّف خلاله المشاركون إلى عدد من المهارات والمعلومات الأساسية لتوعيتهم بأهمية اتباع منهج صحي رياضي مستدام.

وتأتي «المنصة المجتمعية الصيفية»، التي تتضمن مجموعة من المحاور، وعشرات البرامج والمبادرات والفعاليات الميدانية والافتراضية «عن بعد»، التزاماً بتوجهات واستراتيجية دولة الإمارات، ضمن خططها في التعافي من الجائحة.

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