طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً ومغبر نهاراً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا نهارا، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر، يصبح رطبا ليلا وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا وستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

ولفت المركز في نشرته اليومية إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:15 والثاني عند الساعة 00:45 والجزر الأول عند الساعة 18:34 والثاني عند الساعة 07:57 .

ونوه إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفا أيضا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:05 والثاني عند الساعة 21:35 والجزر الأول عند الساعة 16:07 والثاني عند الساعة 04:05 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 32 85 15

دبي 42 32 80 20

الشارقة 41 31 80 20

عجمان 40 32 85 20

أم القيوين 40 32 85 20

رأس الخيمة 39 32 75 25

الفجيرة 36 31 85 40

العين 41 28 75 20

ليوا 42 30 70 20

الرويس 44 32 80 25

السلع 44 31 80 25

دلما 40 32 85 35

طنب الكبرى 39 32 85 40

طنب الصغرى 39 32 85 45

أبو موسى 39 32 85 40 .

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