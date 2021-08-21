"صحة" تطلق خدمة "واتساب" لحجز مواعيد اللقاحات

المصدر: البيان

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" خدمة "واتساب" للسماح للمواطنين والمقيمين بحجز المواعيد وحجز مواعيد اللقاحات والإجابة عن الاستفسارات بسرعة وكفاءة.

ووفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي دعت صحة المواطنين والمقيمين للتواصل عبر إرسال رسالة WhatsApp إلى الرقم 024102200، يأتي ذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تجربة المرضى وتسهيل الوصول إلى الخدمات.

ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تجربة المرضى وتسهيل الوصول إلى الخدمات، أطلقت شركة "صحة" خدمة واتساب للسماح للمواطنين والمقيمين بحجز المواعيد وحجز مواعيد اللقاحات والإجابة على الاستفسارات بسرعة وكفاءة. للتواصل يرجى إرسال رسالة WhatsApp إلى الرقم 024102200 pic.twitter.com/R5rYeQI4L1 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 21, 2021

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