ضابط في شرطة دبي ضمن أبرز 100 شخصية عربية الأكثر تأثيراً في المسؤولية المجتمعية

المصدر: البيان

كرّمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بنسختها الثانية التي أقيمت بمملكة البحرين الشقيقة مؤخراً، اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، ضمن أبرز 100 شخصية عربية الأكثر تأثيراً في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2020، ومنحته وثيقة التميز الدولية في هذا المجال كأول مواطن إماراتي، والضابط الوحيد، وأول شخصية أمنية يتم اختيارها على مستوى الوطن العربي.

ويأتي اختيار تلك الشخصيات نظير بصماتهم الواضحة وإخلاصهم وتفانيهم تجاه مجتمعاتهم وأوطانهم، خاصة الخدمات التي قدموها خلال جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، ودورهم في تعزيز قضايا التنمية في المنطقة العربية.

كما كرمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية اللواء السويدي بوضع صورته في جدارية رقمية، إلى جانب صور شخصيات عربية وقادة كبار في سجل الخالدين.

وقال اللواء غيث غانم السويدي: إن هذه المشاركة جاءت لإبراز الدور المجتمعي الريادي الذي تجسده الأكاديمية بدعم وتوجيهات سيدي معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وتسخيره كافة الإمكانات المادية والبشرية، ما كان له الأثر الكبير في تحقيق معايير متقدمة في الأمن المجتمعي والإنساني الذي تتطلع إليه شرطة دبي، وتعزيز جهودها في مجال المسؤولية المجتمعية، إلى جانب مساهمتها الفاعلة في دعم توجهات الدولة لتكون الإمارات نموذجاً فريداً يحتذى في المسؤولية المجتمعية.

يذكر أن الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية مؤسسة دولية عضو في منظمة الأمم المتحدة ومقرها مملكة البحرين الشقيقة، وتُعنى برفع مستوى الوعي حول المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات في القطاعات الحكومية والأهلية، وتضم في عضويتها سفراء المسؤولية الاجتماعية في العالم العربي، ويهدف إطلاق هذا التصنيف المهني، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية إلى تحفيز المبدعين من أصحاب العطاءات المتعددة وتقديرهم عبر أطر احترافية معتبرة.

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