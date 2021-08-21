محمد بن راشد: إذا ضعفت معنويات الإنسان قل عطاؤه

المصدر: دبي ــ البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن ضعف المعنويات يقلل العطاء، محفزاً سموه فرق العمل، من خلال معرفته بالخيل وطريقة تدريبها وزيادة عطائها، على ضرورة تقديم الرعاية والاهتمام والتشجيع لرفع المعنويات وتحقيق الهدف المطلوب.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، عبر فيديو، نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، ضمن وسم «ومضات قيادية»: «أنا فخور بمعرفتي بالخيل، إذا كان الروتين الذي تمضي عليه الخيل، أو طعامها أو تدريبها واحداً، وإذا كان العاملون في هذا المجال لا يحظون بالتشجيع والتأهيل والاهتمام من المسؤولين، تضعف معنوياتهم، فحتى الخيل يقل عطاؤها، ولا تعطي قدرتها الكاملة، عندما تضعف معنوياتها، فما بالك بالبشر».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، قد أطلق وسم «ومضات قيادية»، على حسابه في «إنستغرام»، حيث يشارك فيه سموه جانباً من خبراته الحياتية والعملية وتجاربه ورؤيته القيادية.

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