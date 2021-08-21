17.622.541 إجمالي لقاحات «كورونا» الممنوحة في الدولة

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

تواصل المراكز الصحية تقديم لقاحات «كوفيد 19» لجميع المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء الدولة، بغية الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 56.131 جرعة لقاح خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 17.622.541 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 178.18 جرعة لكل 100 شخص. إلى ذلك، واصلت أعداد الإصابات اليومية بالفيروس انخفاضها الملحوظ في الدولة، لتسجل أمس 1070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أدنى معدّل لها منذ بداية العام.

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