17096 مكالمة تلقاها مركز اتصال كهرباء الشارقة في 7 أشهر

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

أكد شريف الأحمد مدير إدارة مركز الاتصال التابع لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لـ(البيان) أن المركز استقبل 17096 مكالمة من بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يوليو الماضي للاستفسار عن الخدمات التي تقدمها الهيئة والإجراءات الخاصة بتوصيل الخدمات وتقديم الاقتراحات والبلاغات.

ولفت إلى أن الهيئة تسعى باستمرار للتواصل مع المشتركين والتعرف إلى متطلباتهم وتلبيتها وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة فتح قنوات اتصال مستمرة وعلى مدار الساعة مع المشتركين، كما أن مركز الاتصال بالهيئة 991 يعد ركيزة أساسية في التواصل مع المشتركين وتعمل الهيئة باستمرار على تطويره وفق أفضل المواصفات العالمية وتم توفير خدمة التواصل عبر واتس أب على الخط الساخن (800sewa – 8007392) للتيسير على المشتركين وتوفير أفضل الخدمات لهم، كما أن المركز يضم نخبة من الموظفين المؤهلين ويعمل على مدار 24 ساعة يومياً وتتم متابعة وتسجيل جميع المكالمات الواردة إليه لضمان جودة أداء الموظفين، كما أن ذروة الاتصالات التي ترد إلى المركز ترتفع في الصيف وموسم الأمطار بنسبة 40% وتنخفض في الشتاء.

تحديث

وكشف مدير إدارة مركز الاتصال في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن المكالمات التي وردت تتنوع ما بين الاقتراحات والشكاوى والاستفسارات وتحديث البيانات، كما أن الهيئة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير مركز الاتصال وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة وفق أفضل الممارسات العالمية بعد دراسة متأنية، وتم تحويل نظام استقبال المكالمات إلى نظام إلكتروني يستقبل الشكاوى والاقتراحات ويحولها مباشرة إلى الجهة المعنية لإصلاح العطل أو التعامل مع الاقتراحات.

حرص

وأضاف إن الهيئة تحرص على تنمية مهارات العاملين في مركز الاتصال من خلال تنظيم زيارات لعدد من مراكز الاتصال لتبادل الخبرات والتعرف إلى أفضل الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات للمتعاملين عبر مراكز الاتصال بالإضافة إلى عدد من الأفكار المبتكرة التي تم تنفيذها حتى يكون مركز الاتصال بعد تنفيذ خطة التطوير نموذجاً فريداً ومتميزاً في خدمة المشتركين في أسرع وقت وبأفضل جودة ممكنة، كما ساهمت جهود الهيئة في تطوير مركز الاتصال في خفض زمن الاستجابة والرد على استفسارات المتصلين، مشيراً إلى أن الهيئة تتابع باستمرار نظام العمل بالمركز ويتم تسجيل جميع المكالمات الواردة إليه لضمان جودة أداء الموظفين ومستوى تقديمهم الخدمات للمشتركين الكرام، والذين يتم اختيارهم بعد اجتيازهم مجموعة من الاختبارات التي تؤهلهم للعمل في هذا الموقع المهم.

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