«كهرباء دبي»: برامج إبداعية تنمي مهارات الأطفال في المخيم الصيفي الافتراضي

المصدر: (دبي - البيان)

تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي المخيم الصيفي الافتراضي لأطفال مراكز رعاية الطفل التابعة للهيئة والذي بدأ 11 يوليو الماضي ويستمر حتى 26 أغسطس الجاري بمشاركة 107 أطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات من أبناء وبنات موظفات الهيئة، ويشتمل المخيم على مسابقات وفعاليات وأنشطة الفنية والتعليمية والرياضية والترفيهية، وتستهدف البرامج تنمية مهارات الأطفال ومخيلتهم وحثهم على الابتكار والإبداع.

وأكد الدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة تولي أهمية بالغة للموظفات وأبنائهن وتعمل على توفير بيئة إيجابية محفزة تدعم المرأة العاملة وتساعدها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية والعائلية.

مبادرات مبتكرة

وأضاف الدكتور الأكرف: «تطور الهيئة برامج ومبادرات مبتكرة تواكب المتغيرات وتضمن استمرارية تقديم الخدمات التعليمية لأطفال مراكز رعاية الطفل التابعة لها واستثمار وقتهم في أنشطة تحقق لهم الفائدة والمتعة وتوسع آفاق تجاربهم وخبراتهم الذهنية والبدنية وفق منهج مدروس وفعّال وأجندة معرفية متنوعة تهدف إلى تنمية مهاراتهم ومخيلتهم وحثهم على الابتكار والإبداع».

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعد من أولى الجهات الحكومية التي أنشأت حضانات لدعم الأم العاملة ولدى الهيئة اليوم أكبر عدد من حضانات الأطفال مقارنة بالدوائر الحكومية الأخرى في إمارة دبي بطاقة استيعابية تصل إلى 190 طفلاً.

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