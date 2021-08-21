تواصل حملة «تأكد من خلو الطريق قبل دخوله» في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة المرور والدوريات حملتها المرورية التوعوية «تأكد من خلو الطريق قبل دخوله»، والتي تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية لدى قائدي المركبات، تجسيداً لرؤية شرطة الشارقة المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي المروري لدى قائدي المركبات بأهمية التأكد من خلو الطريق قبل دخوله، وتكثيف الجهود لتحقيق السلامة المرورية، بالإضافة إلى تعزيز دور الثقافة المرورية في ضبط أمن الطرق من خلال ترسيخ السلوك الإيجابي لدى مستخدمي الطريق، إلى جانب زيادة نشر الوعي بمخاطر مسببات الحوادث المرورية والحد منها، وأهمية التقيد بقواعد وأنظمة السير والمرور.

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الذي تنص على مخالفة (دخول الطريق دون التأكد من خلوه) يترتب عليه مخالفة قدرها 400 درهم و 4 نقاط مرورية.

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