شرطة دبي تنظم محاضرة توعوية للأمهات عن الإسعافات الأولية

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي ممثلة بإدارة التوعية الأمنية ومبادرة الروح الإيجابية محاضرة توعوية في خيمة السعادة في منطقة أم الدمن بمشاركة 51 أماً حول الإسعافات الأولية ودورها في تحقيق الأمن والسلامة وأثرها في تحصين البيت من الأخطار.

ألقى المحاضرة محمد علي شمص من مستشفى فقيه الجامعي ودارت محاورها حول مبادئ الإسعافات الأولية والسلامة وكيفية الاتصال بالطوارئ وأسباب الإصابات وكيفية إنقاذ مريض النزيف وعلاج الكسور والحروق كما تضمنت تعريفاً بمفهوم الإسعاف وأهداف مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ورسالتها ورؤيتها وقيمها وسبل الوقاية وطرائق العــلاج السريعة والتقليدية.

مضاعفات

وأكد أهمية دور الإسعافات الأولية في إنقاذ حياة المرضى والمصابين أو تقليل المضاعفات الناتجة عن بعض الأمراض والإصابات.. منوهاً بأنه في زمن كورونا أخذت الإسعافات الأولية شكلاً جديداً فرض على المسعف أن يكون أكثر حذراً وأن يتبع تعليمات مهمة وإرشادات تفادياً لإصابته بعدوى فيروس كورونا أثناء تأديته واجبه المهني والإنساني في الإسعافات الأولية.

وأشادت فاطمة بو حجير منسقة مبادرة الروح الإيجابية بالحضور متمنية للأمهات الاستفادة من المحتوى العلمي للمحاضرة.

وفي الختام كرمت مبادرة الروح الإيجابية الحضور ومستشفى فقيه على مساهمتهم في إنجاح فعاليات «صيفنا فرح وسعادة».

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