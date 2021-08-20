طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً

المصدر: وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون موج البحر في الخليج العربي خفيفا فيما يحدث المد الأول عند 13:34 والمد الثاني عند 23:58 والجزر الأول عند الساعة 17:42 والجزر الثاني عند الساعة 07:18.

وفي بحر عمان يكون الموج كذلك خفيفا فيما يحدث المد الأول عند 09:27 والمد الثاني عند الساعة 20:42 والجزر الاول عند الساعة 15:23 والجزر الثاني عند الساعة 03:22.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 31 70 20

دبي 41 32 75 30

الشارقة 41 31 85 30

عجمان 40 32 85 35

أم القيوين 41 31 85 30

رأس الخيمة 40 30 75 30

الفجيرة 35 30 85 60

العين 41 26 70 30

ليوا 43 30 80 20

الرويس 42 29 80 20

السلع 41 29 80 20

دلما 40 33 80 40

طنب الكبرى 41 32 85 45

طنب الصغرى 41 32 85 45

أبو موسى 41 33 80 45

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