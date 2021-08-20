هزاع بن زايد: بالغ التقدير للعاملين في المجال الصحي والإنساني في الإمارات والعالم

المصدر: (دبي- البيان)

تقدم سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ببالغ التقدير للعاملين في المجال الصحي والإنساني في الإمارات والعالم الذين يقدمون أغلى التضحيات، جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «في اليوم العالمي للعمل الإنساني بالغ التقدير للعاملين في المجال الصحي والإنساني في الإمارات والعالم الذين يقدمون أغلى التضحيات. مفتخرين بإرث زايد الذي جعل العمل الإنساني ركيزة ومنظومة قيم متكاملة تسير على نهجها القيادة الحكيمة في سعيها المستمر لعالم يسوده التعاون والمحبة والتسامح» .

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