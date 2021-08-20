محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة

المصدر: أبوظبي- وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي تلقاه من إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيزها وتنميتها، لما فيه خير البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتبادل سموه والرئيس الفرنسي خلال الاتصال وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، وأكدا في هذا السياق أهمية دفع الجهود باتجاه ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، من خلال الحلول الدبلوماسية و الحوار الفاعل، بما يحقق تطلعات الشعوب إلى البناء والتنمية والعيش بسلام واستقرار.

كما تناول الاتصال مستجدات جائحة «كورونا» في البلدين والعالم وجهود التعامل معها على مختلف المستويات.

من جهة أخرى تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس، اتصالاً هاتفياً من سكوت موريسون رئيس وزراء كومنولث أستراليا الصديقة، أعرب خلاله عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمته دولة الإمارات لبلاده في عملية إجلاء الرعايا الأستراليين من أفغانستان، إضافة إلى إجلاء البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول الصديقة.

وتبادل سموه ورئيس وزراء أستراليا- خلال الاتصال- وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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