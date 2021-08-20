6000 مشارك في المنتدى والمؤتمر الكشفي العالمي بدبي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

انطلقت فعاليات المنتدى الكشفي العالمي في دبي، أمس، والتي تستمر حتى 22 أغسطس الجاري، حيث شارك في الفعاليات ما يزيد على 6000 شباب وشابة من 172 دولة حول العالم.

وتشارك جمعية كشافة الإمارات في المنتدى بوفد مكون من 5 شباب وشابات، وتتضمن فعاليات المنتدى انتخاب لجنة المستشارين الشباب العالميين والتصويت على قرارات منتدى الشباب لتعرض على المؤتمر الكشفي العالمي، الذي يعقد في الأيام المقبلة.

وأقيم على هامش المنتدى والمؤتمر الكشفي العالمي حفل توقيع كتاب الكشفية الحديثة (أصالة وتقاليد... حداثة وتطور)، من تأليف خليل رحمة الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، وذلك بحضور الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية أحمد الهنداوي، والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي، وبمشاركة بعض أعضاء اللجنة الكشفية العالمية ومسؤولي إدارة المنتدى والمؤتمر الكشفي العالمي، حيث يعد هذا الكتاب بمثابة توثيق لجهود الحركة الكشفية في الدولة، وكذلك تأصيل للحركة الكشفية في العالم وتطورها منذ نشأتها عالمياً، ومروراً بالتغيرات التي صاحبت الحركة الكشفية ولا سيما ارتباطها بجهود التنمية المستدامة والتطوع، وأبرز جهود كشافة الإمارات في هذا الشأن بالإضافة إلى آليات الحصول على شهادة الجودة في الحركة الكشفية GSAT.

جهود

وأكد خليل رحمة مؤلف الكتاب أن هذا المؤلف الأول له هو ناتج من قناعته بأن هناك جهوداً تقدمها كشافة الإمارات على مدار تاريخها، بفضل دعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات منذ المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي أرسى فينا حب العمل التطوعي والكشافة، وأردت من خلال هذا الكتاب تناول التطور الذي شهدته الحركة الكشفية وجهود الدولة في مسيرة التطور والنمو.

وذكر أحمد الهنداوي أن الكتاب يعد إضافة قوية للحركة الكشفية في العالم ولا سيما أنه يتناول أبرز القضايا التي تشغل الحركة الكشفية عالمياً والمتمثلة في الكشفية، من أجل أهداف التنمية المستدامة وGSAT، بالإضافة لتعزيز التطوع في الحركة الكشفية.

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