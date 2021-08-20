استعدادات وتدابير أمنية بالشارقة لاستقبال العام الدراسي الجديد

المصدر: الشارقة- البيان

تفقّد العقيد جاسم محمد الخيّال مدير عام الإدارة العامة للحرس الأميري، يرافقه العقيد غانم خميس الهولي نائب المدير العام، وعدد من الضباط والمسؤولين بالإدارة، صباح أمس، الاستعدادات والإجراءات اللازمة والتدابير الأمنية لفرع الدعم والإسناد (أمن المدارس) وإمكاناتهم، لاستقبال العام الدراسي الجديد، والبدء بالعمل مع أول يوم دراسي، حيث تفقّد جاهزية واستعداد أفراد أمن المدارس وأسطول الدوريات الأمنية، التي ستقوم بتأمين الطلبة في المدارس المنتشرة بمناطق الاختصاص بالشارقة، إضافة إلى غرفة العمليات المتنقلة التي تقوم بدور مراقبة الطرق والمداخل المؤدية إلى المدارس، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الأمن والسلامة للطلبة وذويهم ومستخدمي الطريق.

وتمنى المدير العام لأبنائه الطلبة وأولياء الأمور وللمجتمع التربوي عاماً دراسياً آمناً ومميزاً، بإذن الله، وناشد الجميع بالتعاون مع رجال الأمن في مناطق الاختصاص خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية، التي نمر بها بسبب جائحة «كورونا»، كما أكّد أن سلامة الموظفين تأتي في أعلى سلم الأولويات، منوّهاً بأن جميع أفراد أمن المدارس قد خضعوا لجرعات التطعيم، ويتم فحصهم بشكل دوري ومنظّم للكشف عن الإصابة بفيروس «كورونا»، ومن هذا المنطلق وجّه جميع الموظفين لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كوفيد 19» لضمان سلامتهم، وحفاظاً على صحة وسلامة المجتمع المدرسي.

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