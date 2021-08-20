إطلاق دورة «إمبريال كوليدج لندن للسكري» يناير المقبل

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يعتزم مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، التابع لمبادلة للرعاية الصحية، إطلاق الدورة التخصصية الشهيرة التي يقدمها في موضوع إدارة السكري، بتنسيق يشتمل على عناصر تُقدّم عبر الإنترنت، وذلك لتوسعة نطاق الوصول إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية بجميع أنحاء الدولة وتبدأ دورة العام 2022 اعتبارًا من شهر يناير.

وطرح المركز دورة «إمبريال التدريبية لموجهي السكري»، لأول مرة في العام 2014، وتتألف من برنامج متعدد التخصصات يكفل إعداد موظفي الرعاية الصحية للعمل في تثقيف مرضى السكري ومن يعتنون بهم من أفراد أسرهم بشأن المرض وطرق إدارته. وتُدرّس الدورة على مدار عام كامل، وهي مفتوحة للممرضين واختصاصيي التغذية والصيادلة وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية ممن يحملون التراخيص الرسمية المناسبة.

التزام

وقال الدكتور نادر لسان استشاري الغدد الصماء والسكري في المركز، مدير البرنامج: إن هذه الدورة تشكّل جزءًا من التزام المركز بالمساهمة في إثراء منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، وتعزيز نقل المعرفة الطبية المتقدمة في مجال إدارة أمراض الغدد الصماء والسكري على الصعيدين المحلي والإقليمي، وأضاف: «تزداد الحاجة في ظلّ التصاعد المستمر لأعباء مرض السكري بجميع أنحاء العالم، إلى جيل جديد من الموجّهين المختصين بهذا المرض ممن يمكنهم تعليم المرضى والقائمين على رعايتهم كيفية تحمل المسؤولية في التعامل مع ظروف المرض، علاوة على رفع الوعي المجتمعي بشأن أهمية إجراء الفحوص الدورية واتباع العادات المعيشية الحميدة. ومن خلال تقديم الدورة التدريبية عبر الإنترنت تمكننا من زيادة الوصول إلى أحدث الأدوات والموارد والمعرفة اللازمة لإعداد المزيد من المهنيين محليًا وفي المنطقة».

وأشار الدكتور نادر إلى أنه منذ انطلاقها حتى الآن هناك 79 خريجًا أكملوا الدورة بنجاح وتمكنوا من إثراء حياتهم المهنية عبر إضافة مجال التوعية والتثقيف في مرض السكري وإدارته.

ومن المقرّر أن يحضر المنتسبون إلى دورة 2022 محاضرات عبر الإنترنت تتناول الجوانب النظرية لإدارة السكري وتوعية المرضى، في حين يجري استكمال الجانب العملي في مرافق مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري في أبوظبي. وتُعقد الدورة كل يوم أربعاء بين الساعة 5:30 مساءً و7:30 مساءً (بتوقيت أبوظبي)، بالإضافة إلى دروس تكميلية في بعض أيام الاثنين.

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