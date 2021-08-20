5 ملايين درهم لمشاريع عمرانية جمالية في عجمان

المصدر: (عجمان - أسامة أحمد)

أنجزت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان مشاريع عمرانية جمالية، في مناطق متفرقة في مدينة عجمان بتكلفة 5 ملايين درهم، بهدف إبراز النواحي الجمالية في الإمارة، حيث تم إنجاز مشاريع الجداريات بمشاركة مجموعة من الفنانين.

كما تم إنجاز النصب التذكاري للشهداء في حديقة العلم بمنطقة الجرف، وإنجاز مشروع نصب الميزان، ونصب البراقة على كورنيش عجمان، لتشكل عناصر جذب سياحي للإمارة، وأعدت دائرة البلدية والتخطيط خطة عمل لـ 3 سنوات من أجل تنفيذ العديد من المشاريع الفنية، لإضفاء الجانب الجمالي على مدينة عجمان.

مشاريع

وقال المهندس محمد أحمد بن عمير، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان: شرعت الدائرة منذ عام 2017 في تنفيذ العديد من المشاريع العمرانية الجمالية في مناطق متفرقة بعجمان، لإبراز النواحي الجمالية ما بين الأحياء السكنية ومراعاة تنوع مختلف الفنون الجمالية في جميع المشاريع المنفذة، حيث تم تنفيذ مشاريع جمالية خلال 4 سنوات بتكلفة 5 ملايين درهم.

وذكر أنه تم تنفيذ أول مشروع جمالي تمثل في عمل الجداريات وهي رسومات فنية جمالية، توزعت في عدد من المناطق السكنية وفي الجسور والأنفاق، وشارك في رسمها مجموعة من الفنانين وبعدها تم تنفيذ نصب الميزان ونصب الشهداء في حديقة العلم، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل بتعزيز دور القطاع السياحي في عجمان.

وأشار إلى أهمية دور الدائرة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وأنفاق لتسهيل حياة السكان، وكذلك تعمل من أجل إيجاد ساحات فضاء جمالية تتخلل المشاريع السكانية والتجارية لإبراز الطراز المعماري الجميل للمدينة والاهتمام بإبراز الجانب التراثي.

وكشف عن إعداد خطة عمل لـ 3 سنوات مقبلة، لتنفيذ العديد من المشاريع الجمالية في وسط مدينة عجمان وأطرافها وذلك بزيادة عدد النصب التذكارية والتنوع في النواحي الفنية والجمالية، من حيث التصميم والشكل والمعني.

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