شرطة دبي تستعد لـ «إكسبو 2020» بتطبيق أحدث التقنيات

المصدر: ( دبي - البيان)

افتتح اللواء المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، فعاليات الدورة المتقدمة في مجال الطائرات المسيرة لموظفي شرطة دبي، حيث تأتي في إطار استعداد «شرطة دبي» في رفع مستوى جاهزية كوادرها البشرية لتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الذكية خلال «إكسبو 2020 دبي».

وأوضح اللواء السويدي أن الدورة تستهدف الفرق التخصصية المختلفة في شرطة دبي بحيث يتم تزويد الكوادر بالمهارات والمعارف اللازمة في استخدام الطائرات المُسيرة في مجال العمل الشرطي ودعم المهام الميدانية.

وتهدف الدورة أيضاً إلى تزويد الكوادر بالمهارات والمعارف اللازمة في استخدام الطائرات المُسيرة في مجال العمل الشرطي ودعم المهام الميدانية.

وأكد السويدي أن الدورة المُتقدمة في مجال الطائرات المُسيرة تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لشرطة دبي في استخدام أحدث التقنيات الذكية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الطائرات دون طيار لتعزيز الجانب الأمني والاستجابة السريعة للبلاغات والمكالمات الطارئة، وفي مختلف المهام الشرطية الميدانية.

ورحب السويدي خلال الدورة التي تنظمها الإدارة العامة للعمليات بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب وتستمر إلى الـ 16 من الشهر المقبل، بالمشاركين من مختلف الإدارات العامة التخصصية، متمنياً لهم التوفيق والاستفادة من كافة المعلومات القيمة وتطبيقها بحرفية عالية أثناء أداء واجبهم الوظيفي.

وستناقش الدورة التي تتكون من شقين نظري وعملي، القوانين والأنظمة الدولية الخاصة باستخدام الطائرات المسيرة، والخرائط الجغرافية ثلاثية الأبعاد، وآليات الطيران الليلي باستخدام الطائرات دون طيار، واستخدام الطائرات المسيرة في البحث والإنقاذ، وتأمين الفعاليات، إلى جانب الطيران في المناطق المغلقة.

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