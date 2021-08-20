«صحة» تهيئ الفرصة لأبناء الإمارات لقيادة العمليات المساندة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تؤدي الكوادر الإدارية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» دوراً مهماً إلى جانب الكوادر الطبية والفنية لتقديم رعاية صحية عالمية المستوى لأفراد المجتمع، كما تهيئ «صحة» الفرصة لأبناء الإمارات لقيادة العمليات المساندة في منشآتها.

ويوفر العاملون في إدارات خدمات الدعم والمساندة في المنشآت الصحية متطلبات هذه المنشآت خاصة المرتبط منها بالخدمات المقدمة للمرضى.

ومن أبناء الإمارات الذين يحرصون على خدمة دولتهم ويتفانون في العمل جابر علي المرر المدير التنفيذي للخدمات المساندة في مستشفيات الظفرة إحدى منشآت شركة «صحة» الذي يشرف ويتابع جميع الأقسام المرتبطة بدائرة الخدمات المساندة والإدارة اليومية للأنشطة التشغيلية لقسم الخدمات المساندة والخدمات العامة عبر أكثر الوسائل اقتصاداً وبطريقة فعالة في إطار السياسات والإجراءات المتبعة في شركة «صحة».

وظائف حيوية

وتعد الخدمات المساندة من الوظائف الحيوية في القطاع الصحي وبمثابة الشريان للخدمات الطبية كونها مرتبطة بالخدمات المقدمة للمرضى بشكل مباشر وتلعب دوراً محورياً في الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وأكد جابر علي المرر أن شركة «صحة» حرصت منذ بدء عمله بها بوظيفة منسق على صقل مهاراته من خلال الدورات التعليمية وورش العمل وتفويض الصلاحيات وتبني الأفكار التي من شأنها مواكبة جميع المتغيرات وحفزته من خلال الاعتماد عليه في العديد من المشاريع الأمر الذي جعله يكتسب الخبرات المهمة ويتعلم كيفية تطويرالعمل.

وقال المرر: «تتعدد المهام التي أقوم فيها وتتركز على وضع الخطط والاستراتيجيات التشغيلية وتحديد الأهداف والغايات بما يتفق مع الإطار العام للعمل في شركة»صحة«وأقدم الدعم والمشورة لرؤساء الأقسام لأداء واجباتهم ومسؤولياتهم بطريقة فعالة وضمان التعامل مع الأمور بكفاءة عالية».

ونصح جابر علي المرر أبناء الإمارات بالحرص على التعلم واكتساب المهارات وتعميق الخبرات وتسخير مهاراتهم ومواهبهم لخدمة دولة الإمارات والمشاركة في نهضة الوطن.

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