سحب ممطرة وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقساً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع.

وذكر المركز - في بيان حول حالة الطقس المتوقعة من الجمعة إلى الثلاثاء - أن الطقس غدا سيكون غائما جزئياً ومغبرا أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد تكون ممطرة بعد الظهر، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.

ويستمر الطقس يوم "السبت" مغبراً إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج بوجه عام وقد يضطرب صباحاً في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.

أما طقس يوم " الأحد" فسيكون رطبا على السواحل صباحاً وصحوا إلى غائم جزئياً خاصة شرقا، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل الطقس يوم "الاثنين" رطباً على السواحل مع احتمال تشكل ضباب خفيف وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً يصبح صحوا إلى غائم جزئياً وفرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً بعد الظهر مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون قوية مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان .

ويشهد يوم " الثلاثاء " طقسا رطبا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف خاصة غرباً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً يصبح صحوا إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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