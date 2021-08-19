تهنئة موظفي مراكز شرطة عجمان الحاصلة على تصنيف 5 نجوم بالورود

المصدر: عجمان - البيان

هنأت القيادة العامة لشرطة عجمان موظفي مراكز الشرطة الشاملة الحاصلة على تصنيف 5 نجوم ضمن الدورة الرابعة لتقييم مراكز الخدمة في الدولة، وهي مركز شرطة النعيمية الشامل، مركز شرطة المدينة الشامل، مركز شرطة الحميدية الشامل، وذلك بتوزيع الورود والحلوى، تقديراً للجهود المبذولة من قبل رؤساء المراكز وفرق العمل التي عملت من أجل تطوير الخدمات وتسهيلها لإسعاد المتعاملين وتسخير التقنية الرقمية لخدمتهم.

وقام قسم الإعلام والعلاقات العامة وفريق السعادة وجودة الحياة في القيادة بزيارة المراكز الثلاثة الفائزة وتوزيع الورود والحلوى على جميع الموظفين في المراكز، تقديراً لجهودهم وإنجازهم.

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