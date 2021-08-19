3,2 ملايين درهم اعتمدها «صندوق الزكاة» لــ 11 مشروعاً

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أعلن صندوق الزكاة في إحاطة إعلامية أمس، اعتماد لجنة الصرف في اجتماعها الأخير إجمالي مبالغ الزكاة للأسبوع الحالي بلغ 3 ملايين و246 ألفاً و702 درهم، وصرفت للمستحقين البالغ عددهم 224 حالة.

وتتوزع على 11 مشروعاً متنوعاً تشمل مشروع إعانة، ومشروع اقرأ، ومشروع أمتي، ومشروع أجر وعافية، ومشروع الأم لذوي الهمم، ومشروع تلاحق للمطلقات، ومشروع داعم لذوي الدخل المحدود، ومشروع رحمة للأرامل، ومشروع لكبار المواطنين والمقيمين، ومشروع كافل لأسر الأيتام، هذا بالإضافة إلى مشروع مودة (المواطنات زوجة غير مواطن).

ويتبنى صندوق الزكاة معايير العمل الحكومي المتميز، ومشاركته في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2009 ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي لتكون أرفع جائزة للتميز الحكومي على مستوى الدولة والتي تهدف إلى تعزيز دور الموظفين والجهات الحكومية الاتحادية في خدمة وتحقيق السعادة وجودة الحياة لجميع فئات المجتمع.

تتمثل ميزات المشاركة في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في استخدام معايير الجائزة والتي تستند على معايير منظومة التميز الحكومي كدليل للأداء المتميز وموجه لتطوير الأداء.

تعكـس منظومـة التميـز الحكومـي فلسـفة ملهمة للجهـات الحكومية التـي تؤمـن بأهميـة التميـز كقـوة دافعـة ومحـرك رئيسـي لتحقيـق قفـزات نوعية فـي الأداء، ومراكـز رياديـة متقدمـة، كمـا تجسـد المنظومـة فكـرًا إداريـًا متجـددًا، ونموذجـًا متطـورًا للحكومـات المؤثـرة القـادرة علـى فهـم واستشـراف وصناعـة المستقبل.

ومن أهم النتائج التي جناها صندوق الزكاة من وراء التزامه بأنظمة التميز حصاده لـ 4 نجوم في مراكز الاتصال والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، بناءً على نتائج تصنيف القنوات الرقمية ومراكز الاتصال في الحكومة الاتحادية 2020، كما حقق الصندوق تصنيف 4 نجوم في مركز سعادة مستحقي الزكاة.

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