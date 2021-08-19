عبد الله بن زايد ودومينيك راب يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في أفغانستان

المصدر: وام

بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي، مع دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني، تطورات الأوضاع في جمهورية أفغانستان، وسبل إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالبلاد.

واستعرض الجانبان علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، دعم دولة الإمارات لجهود المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، بما يلبي تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق في التنمية والازدهار.

من جانبه، توجه دومينيك راب بالشكر إلى سموه على الدعم الذي قدمته دولة الإمارات لإجلاء مواطنين بريطانيين، وكذلك الأفغان الذين ساعدوا المملكة طوال الـ20 عاماً الماضية.

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