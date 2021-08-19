محمد العلي: اليوم العالمي للعمل الإنساني فرصة لتعزيز قيم المحبة والتسامح

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»: إن الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام، يجب أن يشكل فرصة لتعزيز قيم المحبة والتسامح والإخاء الإنساني.

وأضاف في تصريح بهذه المناسبة العالمية: إن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة الإنسانية العالمية يؤكد بجدارة واستحقاق ريادتها وإنجازاتها الكبيرة، والواضحة في العمل الإنساني وجهود الإغاثة، التي تقوم بها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي أن العمل الإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة بات نهجاً أصيلاً وسلوكاً خالصاً للإمارات وشعبها؛ سيراً على طريق القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقيادة الحكيمة.

وأشار إلى أن الإمارات صنعت فارقاً عظيماً في مجال العمل الإنساني؛ الأمر الذي ترجم على أرض الواقع بتصدرها المراكز الأولى كونها أكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم، قياساً إلى دخلها القومي.

وشدد الدكتور محمد العلي على أن العمل الإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة أصبح إحدى سمات السياسة الخارجية لها، وأخذ مساراً ونهجاً مؤسساتياً شاملاً لا يقتصر على تقديم المساعدات المادية فقط، وإنما يبادر إلى التحرك الحثيث نحو مناطق الأزمات الإنسانية، ويتفاعل معها، ويمد لها يد العون.

وقال الدكتور محمد العلي: إن منح دولة الفاتيكان، قبل أشهر، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسام «رجل الإنسانية»، جاء ثمرة لجهود دولة الإمارات المتواصلة ودورها ومبادراتها الإنسانية، خصوصاً خلال أزمة «كورونا» غير المسبوقة.

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