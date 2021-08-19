أبوظبي تحدّث إجراءات دخول المطعّمين من داخل الدولة

المصدر: البيان

حدَّثت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي إجراءات دخول الإمارة من داخل الدولة للمطعّمين من مواطنين ومقيمين وزوار، والبدء بالعمل بهذه الإجراءات من يوم الجمعة 20 أغسطس 2021.

ووفقاً للإجراءات الجديدة، يستطيع المطعّم أو المشارك في الدراسات السريرية الدخول إلى الإمارة إن كانت صفته تظهر باللون الأخضر على تطبيق الحصن بالإضافة إلى ظهور حالته الخاصة (حرف E أو النجمة). وتظهر الحالة الخاصة (حرف E أو النجمة) بعد إجراء فحص مسحة أنف (PCR) وتبقى ظاهرة لمدة 7 أيام.

ولا يتعين على المطعّم أو المشارك في الدراسات السريرية إن كانت حالته الخاصة (حرف E أو النجمة) ظاهرة على تطبيق الحصن إجراء أي فحوصات إضافية بعد دخول الإمارة في حال البقاء فيها. وأوضحت اللجنة أن بروتوكول الدخول هذا يطبق مع بروتوكول السفر المعتمد على الزوار القادمين من خارج الدولة، وذلك وفقاً لما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حساب الرسمي في «تويتر».

وسيستمر تطبيق بروتوكول الفحوصات الحالي المعتمد لدخول إمارة أبوظبي على غير المطعّمين من مواطنين ومقيمين وزوار، والذي يتطلب نتيجة فحص مسحة الأنف (PCR) استلمت خلال 48 ساعة أو فحص الليزر (DPI) استلمت خلال 24 ساعة، مع إجراء فحوصات إضافية في حال البقاء في الإمارة كما هو معلن سابقاً.

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