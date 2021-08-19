رئيس وزراء أستراليا يشكر الإمارات لمساعدة بلاده في إجلاء رعاياها من أفغانستان

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اتصالاً هاتفياً من سكوت موريسون، رئيس وزراء كومنولث أستراليا الصديقة.

أعرب خلاله عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمته دولة الإمارات لبلاده في عملية إجلاء الرعايا الأستراليين من أفغانستان، إضافة إلى إجلاء البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول الصديقة.

وتبادل سموه ورئيس وزراء أستراليا - خلال الاتصال - وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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