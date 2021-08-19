طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيف ويحدث المد الأول عند 12:52 والمد الثاني عند 23:05 والجزر الأول عند الساعة 16:42 والجزر الثاني عند الساعة 06:36

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 08:45 والمد الثاني عند الساعة 19:45 والجزر الاول عند الساعة 14:31 والجزر الثاني عند الساعة 02:34.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 32 70 20

دبي 42 33 70 20

الشارقة 41 32 75 20

عجمان 40 32 70 25

أم القيوين 42 31 75 25

رأس الخيمة 41 32 70 30

الفجيرة 34 30 85 55

العين 40 30 65 15

ليوا 41 29 60 15

الرويس 42 30 80 30

السلع 41 30 80 25

دلما 38 30 80 30

طنب الكبرى 38 33 80 35

طنب الصغرى 38 33 80 30

أبو موسى 38 33 80 30

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