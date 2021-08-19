شجاعة مواطن تنقذ طفلاً أغلقت عليه أبواب المركبة

المصدر: الشارقة - البيان

كرم اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، المواطن محمد رمضان الزرعوني تقديراً لموقفه الإنساني، وشجاعته، في إنقاذ طفل، أغلقت عليه أبواب المركبة، جراء عبثه بجهاز القفل، حيث قام الزرعوني بتقديم المساعدة على الفور ودون تردد، وقام بإخراج الطفل من المركبة.

وأكد اللواء الشامسي أن ما قام به الزرعوني، من واجب إنساني أنقذ فيه روح طفل كان قد حبس في المركبة، حيث قام بإخراجه منها قبل تعرضه للاختناق، يعد مثالاً مشرفاً لأبناء الوطن، وما يتمتعون به من خصال حميدة تربوا عليها في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أهمية دور أفراد المجتمع في العملية الأمنية، لافتاً إلى أن هذا العمل يعد مسؤولية مجتمعية مع الأجهزة الشرطية، التي تمثل إحدى أهم ركائز الأمن والأمان في المجتمع.

ومن جانبه أشار محمد الزرعوني إلى أن ما قام به من عمل يعد واجباً وطنياً وأخلاقياً تجاه المجتمع، معرباً عن سعادته بهذا التكريم من القائد العام لشرطة الشارقة.

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