انطلاق فعاليات المنتدى الكشفي العالمي من دبي

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

انطلقت اليوم من أحد الاستوديوهات بإمارة دبي فعاليات منتدى الشباب الكشفي العالمي والتي تستمر حتى يوم 22 من شهر أغسطس الجاري، وتأتي تلك الاستضافة تأكيداً للمكانة المتميزة التي تحظى بها إمارة دبي نظراً للإمكانات اللوجستية والتكنولوجية وسهولة الانتقال، حيث بدأت فعاليات المنتدى بحفل الافتتاح الذي شارك فيه ما يزيد على 6000 من الشباب من الجنسين من 172 دولة حول العالم، حيث يتابعون فعاليات الحدث العالمي الذي يبث من إمارة دبي، ومن الجدير بالذكر ان جمعية كشافة الإمارات تشارك في المنتدى بوفد مكون من 5 شباب ذكور وإناث وتتضمن فعاليات المنتدى انتخاب لجنة المستشارين الشباب العالميين والتصويت على قرارات منتدى الشباب لتعرض على المؤتمر الكشفي العالمي الذي يعقد في الأيام المقبلة.

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