الإمارات تشارك في مؤتمر الاتحاد البريدي الـ 27 في أبيدجان

المصدر: دبي ــ البيان

تشارك الإمارات في مؤتمر الاتحاد البريدي بدورته السابعة والعشرين والذي يعقد في أبيدجان في ساحل العاج، ويستمر من 9 ولغاية 27 أغسطس الحالي بمشاركة نحو 192 دولة عضوا في الاتحاد، ويترأس الوفد الإماراتي عبد الله محمد الاشرم، الرئيس التنفيذي، لشركة مجموعة بريد الإمارات.

وتتولى الدولة منصب نائب رئيس المؤتمر، حيث اختيرت لهذا المنصب حسب معيار التوزع الجغرافي العادل للأقاليم، إضافة إلى منصبها كنائب رئيس لجنة السياسة العامة وإدارة أعمال الاتحاد البريدي والتي جرى تعيينها في إطار نظام المناولة الإقليمية، وستشهد الدورة الحالية تبنّي الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي "الاستراتيجية البريدية العالمية"، والتي ستمثل خارطة طريق واضحة لدورة العمل الجديدة للاتحاد اعتباراً من العام 2022.

ويتخلل المؤتمر إقرار قواعد جديدة ووضع سياسات بشأن التبادل الدولي للرسائل والسلع البريدية، إضافة إلى انتخاب مدير عام جديد للاتحاد ونائبه، وأعضاء مجلس الإدارة ومجلس العمليات البريدية التابع للاتحاد، للفترة ما بين 2021-2024.

وأعرب الأشرم خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية الأولى للمؤتمر عن سعادته بالمشاركة في النسخة السابعة والعشرين من المؤتمر، شاكراً باسم الوفد حكومة ساحل العاج على مساعيها وجهودها لاستضافة هذا الحدث في ظل الصعوبات المترتبة عن انتشار وباء كورونا في العالم، موضحا أن الخدمات البريدية تتمتع بدور حيوي وريادي في حياتنا اليومية، وبالرغم من الصعاب التي واجهها العالم خلال الأزمة الصحية الأخيرة الناجمة عن كوفيد 19، حيث استطاع القطاع البريدي الصمود وتحويل التحديات إلى فرص، من خلال تسريع عملية التحول التكنولوجي التي يقودها لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الرقمنة والتجارة الإلكترونية.

وتابع أنه كلنا ثقة بأن التزامنا المستمر في تعزيز التعاون والتنسيق مع كافة المعنيين سيمكننا من تحقيق التقدم المطلوب، وسيثمر بشكل إيجابي في مسيرتنا الريادية المتمثلة في قيادة التحول ضمن الصناعة البريدية للوصول إلى أعلى مستويات النجاح والنمو والازدهار في المستقبل القريب، مختتماً حديثه بدعوة جميع الأعضاء المشاركين في المؤتمر من ممثلي الحكومات والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية وقادة القطاع البريدي، لحضور معرض إكسبو 2020 والذي تستضيفه دبي في شهر أكتوبر القادم.

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