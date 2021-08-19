شرطة دبي تكرّم 24 شاباً وشابة من المبتكرين

المصدر: دبي - البيان

كرّم اللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، بحضور المهندسة سلامة الفلاسي رئيس مجلس القيادات الشابة وعدد من كبار الضباط والمعنيين، 24 شاباً وشابة من مرتب الإدارة العامة للعمليات، وذلك تقديراً وتحفيزاً لهم لبذل مزيد من الجهد، وتمكينهم في عملهم. جاء ذلك، خلال حفل أقيم في الإدارة بهدف تكريم الشباب المتميزين والمبتكرين في الإدارة ممن حققوا إنجازات وقادوا مشاريع استراتيجية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى استعراض التجارب العملية الناجحة للشباب.

وألقى اللواء السويدي، كلمة بهذه المناسبة قال فيها: يسعدنا وبكل فخر أن نقول اليوم إن الشباب أصبحوا يشكلون علامة فارقة في مسيرة التقدم والنماء في شتى المجالات، فهم الأمل والطموح والفكر، تبنى عليهم الأمم والأوطان.

ولفت إلى أن الشباب استطاعوا تجاوز مختلف التحديات والخروج بأفكار مبتكرة وجديدة في مختلف المجالات التي يعملون فيها، مشيراً إلى أنه يتعين على الشباب السعي لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم بالعلم والمعرفة والثقافة والمواطنة الإيجابية.

وأضاف إن الإدارة العامة للعمليات تمتلك نخبة من الشباب المتميزين الذين ساهموا في تحقيق إنجازات عدة، وشاركوا في تنفيذ مشاريع استراتيجية للقيادة أبرزها مشروع التحديث الاستراتيجي الشامل للقوة.

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