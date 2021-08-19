انخفاض حالات الإصابة بـ«كورونا» في الإمارات

المصدر: ‌‎(أبوظبي - وام)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 327616 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1089 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة لتسجل بذلك انخفاضاً عن اليوم السابق، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 705089 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2009 حالات. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1605 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 684414 حالة. وإلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 52433 جرعة من لقاح «كوفيد19» وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 17,506,683 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 177.01 جرعة لكل 100 شخص.

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