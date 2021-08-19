حصة بوحميد تستقبل وفد المنظمة العالمية والعربية للحركة الكشفية

المصدر: (دبي ـ البيان)

استقبلت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، في دبي وفد المنظمة العالمية للحركة الكشفية برئاسة أحمد الهنداوي، الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، وعمرو حمدي، الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية، برفقة وفد من جمعية كشافة الإمارات.

وتأتي الزيارة في استضافة الدولة لفريق الدعم لإدارة المنتدى والمؤتمر الكشفي العالمي، والذي يبث لجميع دول العالم من إمارة دبي، حيث يعقد المنتدى الكشفي العالمي في الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري ويقام المؤتمر الكشفي العالمي في الفترة من 25 - 29 أغسطس الجاري. وأكدت معاليها الحرص على تقديم الدعم لأي فعاليات من شأنها أن تساهم في تحقيق توجهات قيادتنا الرشيدة من حيث استضافة الفعاليات التي تعزز مكانة الدولة على المستوى العالمي، مؤكدة أن الحركة الكشفية تعكس قيمة وأصالة المواطن الإماراتي المعزز للعمل التطوعي والبذل والعطاء.

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