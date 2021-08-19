بتوجيهات عمار النعيمي.. بلدية عجمان تعمل على إنجاز مساحات اجتماعية

المصدر: عجمان - وام

تعمل دائرة البلدية والتخطيط في عجمان على إنجاز مشروع «إنشاء مساحات اجتماعية» في مختلف أنحاء الإمارة، وذلك بتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بتوفير أماكن ومساحات متعددة لتكون متنفساً وملاذاً آمناً للأطفال لممارسة ألعابهم بحرية وصقل مهاراتهم ومواهبهم ورفع مستوى السعادة لديهم، وبمتابعة حثيثة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط.

وقام عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بجولة ميدانية اطلع خلالها على سير العمل في مشروع إنشاء ساحات اجتماعية رافقه خلالها المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة وعدد من المسؤولين عن المشروع.

وقال عقب انتهاء الجولة إن حكومة عجمان تحرص على الارتقاء بالإمارة لتكون مدينة عيش مثالي تتوفر فيها كل مقومات السعادة والرفاهية والخدمات المثالية، وجميع مؤسسات ودوائر الإمارة تعمل جنباً لجنب لتحقيق رؤى القيادة وتكمل جهودها لضمان إيجاد إمارة مثالية للسكان والزوار، وعليه عملت الدائرة على تحقيق التوصيات الصادرة عن دراسة الرفاه الذاتي والتي أعدها مركز الإحصاء والتنافسية بعجمان تحت عنوان «سعادة الطفل في إمارة عجمان» والتي أوصت بزيادة مساحات اللعب والحدائق والمسابح والأماكن الترفيهية والتي تضمن إيجاد مساحات للإبداع أمام الأطفال تطور قدراتهم في كل المجالات.

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