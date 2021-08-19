عبدالرحمن العويس: العطاء اﻹنساني رسالة الإمارات للعالم أجمع

المصدر: دبي - البيان

أشار معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف يوم 19 أغسطس من كل عام، يشكل مناسبة للاحتفاء بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة التي تصدرت المشهد الإنساني وشكلت نموذجاً يحتذى به ورمزاً للعمل الإنساني العالمي في أوقات الأزمات والتحديات الكبرى، مؤكدة عبر مواقفها المشرفة في ظل قيادتها الحكيمة أنها دولة خير وعطاء تعمل بكل قدراتها على ترسيخ الأخوة الإنسانية بمعانيها السامية في جميع الظروف والمناسبات، بما ينسجم مع توجهات الدولة بتعزيز العمل والعطاء الإنساني في العالم.

سباقة

وأكد معالي العويس: أن دولة الإمارات العربية المتحدة برزت كدولة سباقة وصاحبة مبادرات نوعية في العطاء الإنساني، المرتكز على منظومة عمل متكاملة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة وتعمل لبناء مستقبل أفضل للمجتمعات، حيث حظيت الجهود الاستثنائية للدولة بمجال العمل الإنساني باحترام وتقدير بالغين في المحافل الدولية، لتؤكد الإمارات أن رسالتها الإنسانية تتجاوز الحدود، فأينما ظهرت الحاجة للمساعدة تكون الإمارات دائماً حاضرة لمد يد العون للجميع من دون تمييز في العرق أو الدين، وهي تنهل من قيم الأصالة المتجذرة في المجتمع والإرث الخالد للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ولفت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبنت منذ تأسيسها منهجاً فريداً لتغدو جسر تواصل وتلاقٍ بين شعوب العالم.

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