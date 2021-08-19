مليار درهم أنفقتها «بيت الخير» في 5 سنوات

المصدر: دبي - رامي عايش

كشف تقرير لجمعية بيت الخير عن إنفاقها قرابة مليار و100 مليون درهم في خمس سنوات، تشكل 45% من حصيلة ما أنفقته الجمعية خلال مسيرة عطائها التي تمتد لاثنين وثلاثين عاماً.

وأكدت الجمعية في تقريرها أن أداءها عن المدة المذكورة يلبي دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في البند التاسع من وثيقة الخمسين، لزيادة أعمال الخير سنوياً، والحرص على تنميتها بنسبة تعادل النمو الاقتصادي وتباركه.

وبحسب التقرير فقد ذهب عطاء الخمس سنوات الماضية إلى قرابة 4 آلاف أسرة متعففة تقدم لها الجمعية مساعدات نقدية شهرية، وتدعم تعليم أبنائها، وتوفر لها كل ما يرقى بجودة حياتها، مع دعم إضافي لإسعادها في المناسبات والأعياد، يضاف إليها حوالي 1400 يتيم ويتيمة، والمئات من أصحاب الهمم وكبار السن.

واستأثر مشروع «الطعام للجميع»، الذي يستهدف فئة العمال المقيمين من مختلف الجنسيات باهتمام كبير من قبل الجمعية التي وزعت خلال المدة عينها ما يربو على 8.3 ملايين وجبة، وتشمل الوجبات التي وزعت كإفطار صائم في رمضان، بالإضافة إلى توزيع المياه والعصائر المبردة وتزويد بعض سكنات العمال ببرادات المياه ومواد التعقيم، لتبلغ قيمة ما وزعته الجمعية على العمال والمستفيدين 70 مليون درهم، يضاف إليها ما يزيد عن 107 ملايين درهم، قيمة الدعم الغذائي المتنوع المقدم لدعم معاش الأسر المتعففة والأقل دخلاً في الفترة نفسها.

ونشطت الجمعية خلال السنوات الأخيرة في دعم المرضى من كل الجنسيات، وأفردت مبادرتين لدعم الحالات الحرجة التي تحتاج إلى عمليات جراحية أو علاجات باهظة الثمن، من خلال حملات فزعة الإلكترونية الأسبوعية وبرنامج «زايد الخير» الذي يبث على إذاعة الأولى، ووصلت نفقات المشروع إلى نحو 34 مليون درهم، استفاد منه ما يزيد على 3125 مريضاً محتاجاً. وأنفقت «بيت الخير» خلال الأشهر الأربعة الأولى من أزمة «كوفيد 19» وحدها 100.4مليون درهم.

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