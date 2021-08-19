علي الشامسي: العمل الإنساني أسلوب حضاري وواجب على كل إنسان

المصدر: أبوظبي - وام

قال معالي علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف اليوم التاسع عشر من شهر أغسطس من كل عام إن العمل الإنساني أسلوب حضاري، بل هو واجب على كل إنسان، فقد حثَّت على أهميته جميع الأديان السماوية والأعراف الاجتماعية.

وأضاف إن دولة الإمارات تنطلق من مبادئها ودستورها، ومن رؤى قيادتها الرشيدة في إعطاء العمل الإنساني أهمية خاصة والدعم اللامحدود بكل مجالاته، لذلك فقد أصبح مفهوم العمل الإنساني جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الدولة ومبادراتها، ومن الأنشطة الرئيسية لمؤسساتها وهيئاتها.

تثمين

وثمّن الشامسي جهود العاملين في مجال العمل الإنساني من الأفراد والمؤسسات بالدولة، وأثنى على تضحياتهم الاستثنائية لتحسين جودة حياة الآخرين، ومنح كل محتاج على مستوى العالم فرصة جديدة للعيش الكريم وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وأضاف الشامسي إن ثقافة العطاء والعمل الإنساني جزء من هويتنا الوطنية، وقيمة متأصلة في الشخصية الإماراتية، تحرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخها ودعمها، وتشجيع كل فئات المجتمع على ممارستها كجزء من المسؤولية المجتمعية تجاه شركائنا في الإنسانية.

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