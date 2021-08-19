قرقاش: اجتماع تاريخي وإيجابي

المصدر: (دبي - البيان)

وصف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الاجتماع بين رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، بالتاريخي والإيجابي.

ودون معاليه عبر «تويتر»: «اجتماع تاريخي وإيجابي للشيخ طحنون بن زايد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكان التعاون والشراكات الاقتصادية المحوّر الرئيسي للاجتماع. الإمارات مستمرة في بناء الجسور وتوطيد العلاقات، وكما أن أولويات الازدهار والتنمية محرّك توجهنا الداخلي، فهي أيضاً قاطرة سياستنا الخارجية».

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